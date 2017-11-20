08:39 20 ноября 2017 0

Мединский прокомментировал обвинения Райкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что конфликт между ним и руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным возник из-за денег. Все выпады актера чиновник считает «серией оскорблений» в свой адрес.

Мединский в эфире программы «Воскресный вечер» рассказал, что ранее «Сатирикон» затребовал у министерства дополнительное финансирование, в чем театру было отказано, пишет РБК. После этого Райкин выступил с пламенной речью на съезде Союза театральных деятелей России, в которой уличил власти в попытках цензуры. «Начался шум, — сказал глава ведомства, отметив, что после этих событий „прошел год“. — Мы провели проверку после этого шума — результатом оказались крайне разочарованы».

По словам Мединского театру дали год на устранение недостатков. «К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес, — сообщил Мединский. — Людям ответить нечего, поэтому говорят: „Нас травят, нас преследуют, у нас цензура“».

Ранее Константин Райкин заявил, что с начала 2017 года в театре прошло шесть проверок, в ходе которых никаких серьезных нарушений так и небыло выявлено, пишет «Русская планета». Художественный руководитель посчитал постоянные проверки местью Мединского, и призвал «урезонить министра».

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский позднее сообщил журналистам, что по инициативе минкульта проводились только две проверки театра, в ходе которых был обнаружен конфликт интересов, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Федеральному агентству новостей», что деятели культуры пытаются себя защитить, вынося конфликт в публичное поле.