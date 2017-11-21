01:49 21 ноября 2017 0

Автор культовых хитов «Синий туман», «Казино» и «Колдовское озеро» устал выступать Фото: Mikhail Popov / Wikimedia

Известный российский композитор и исполнитель эстрадных песен Вячеслав Добрынин вечером в понедельник, 20 ноября, заявил об окончании своей карьеры и уходе на заслуженный отдых. По словам народного артиста России и многократного лауреата государственных и национальных музыкальных премий, автора популярных шлягеров, он устал.

«Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать, — заявил 71-летний артист изданию „Дни.ру“. — Сил на все это больше нет».

По словам Добрынина, осталось очень мало артистов, с кем ему хотелось бы работать: Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, а Алла Пугачева, с которой он знаком с 1971 года, в основном занята семьей.

Последние концерты Доктору Шлягеру, как иногда называют Добрынина, помогла «Виагра», в частности, ее солистка Вероника Андреева, пишет Nation News. Тем не менее, артист отметил, что общая усталость от работы сохраняется и он не хочет более выходить на сцену.

В то же время концертный директор Вячеслава Добрынина Сергей Карпов уверен, что композитор и исполнитель не оставит эстраду. По словам Карпова, Добрынин устал, но жить без сцены он не сможет, и причина в этом — вовсе не заработок, а возможность общения с людьми, передает «Газета.ру».