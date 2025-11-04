Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин заявил об использовании технологий «Буревестника» и «Посейдона» в Арктике

05 ноября 2025 в 00:05
Путин рассказал о добыче в Арктике

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая Арктику. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября во время церемонии награждения разработчиков этих систем в Кремле.

«Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что создание ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для всего XXI века. Глава государства лично вручил разработчикам комплексов государственные награды. Имена создателей перспективных военных разработок не разглашаются по соображениям безопасности.

Продолжение после рекламы

Ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оснащены компактными ядерными энергетическими установками, которые обеспечивают им практически неограниченную дальность действия. Технологии, использованные при создании этих систем вооружений, теперь могут найти применение в гражданской сфере для освоения удаленных регионов страны.

