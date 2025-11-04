Путин заявил об использовании технологий «Буревестника» и «Посейдона» в Арктике
Путин рассказал о добыче в Арктике
Компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая Арктику. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября во время церемонии награждения разработчиков этих систем в Кремле.
«Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана», — заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что создание ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для всего XXI века. Глава государства лично вручил разработчикам комплексов государственные награды. Имена создателей перспективных военных разработок не разглашаются по соображениям безопасности.
Ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оснащены компактными ядерными энергетическими установками, которые обеспечивают им практически неограниченную дальность действия. Технологии, использованные при создании этих систем вооружений, теперь могут найти применение в гражданской сфере для освоения удаленных регионов страны.
