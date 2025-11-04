В доход РФ переданы почти 7 млн акций компании, владеющей «Яшкино» и «Кириешки»
Приставы передали акции государству
Фото: Илья Московец © URA.RU
Около семи миллионов акций владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» переданы государству. Об этом рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.
«Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО „Кондитерус Ком“ и более 895,5 тысячи акций АО „Боавишта“, принадлежащие Каржиловой и Штенгелову», — передает РИА Новости слова Аристова.
Тверской суд Москвы в начале октября 2024 года по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых. Суд обратил в собственность России акции группы компаний «КДВ». Генпрокуратура установила, что Штенгеловы вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов компании с 2022 года. Ответчиками выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, имеющий гражданство Австралии. Оба покинули Россию более десяти лет назад.
По данным Генпрокуратуры, капитализация группы компаний «КДВ» оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход составляет 756 миллиардов рублей, валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Надзорное ведомство запросило арест акций, движимого и недвижимого имущества группы компаний и запрет на проведение любых регистрационных действий с ним.
Это уже не первый случай, когда российский суд обращает в собственность государства активы крупных бизнесменов. В 2024 году Генпрокуратура добилась национализации Челябинского электрометаллургического комбината и группы компаний «Ариант» у семей Антиповых, Аристовых и Кретовых, с которых впоследствии взыскано почти 60 миллиардов рублей из требуемых 105 миллиардов. Основанием для возврата бизнеса государству стали выявленные нарушения при приватизации предприятий.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.