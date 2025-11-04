В доход РФ переданы почти 7 млн акций компании, владеющей «Яшкино» и «Кириешки»

Приставы передали акции государству Фото: Илья Московец © URA.RU

Около семи миллионов акций владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» переданы государству. Об этом рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО „Кондитерус Ком“ и более 895,5 тысячи акций АО „Боавишта“, принадлежащие Каржиловой и Штенгелову», — передает РИА Новости слова Аристова.

Тверской суд Москвы в начале октября 2024 года по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых. Суд обратил в собственность России акции группы компаний «КДВ». Генпрокуратура установила, что Штенгеловы вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов компании с 2022 года. Ответчиками выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, имеющий гражданство Австралии. Оба покинули Россию более десяти лет назад.

По данным Генпрокуратуры, капитализация группы компаний «КДВ» оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход составляет 756 миллиардов рублей, валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Надзорное ведомство запросило арест акций, движимого и недвижимого имущества группы компаний и запрет на проведение любых регистрационных действий с ним.