Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Reuters: Ирак отменил поставки нефти ЛУКОЙЛа из-за санкций США

05 ноября 2025 в 01:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ирак приостановил поставки нефти, добываемой "Лукойлом"

Ирак приостановил поставки нефти, добываемой «Лукойлом»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Иракская государственная нефтяная компания Somo отменила отгрузку трех партий сырой нефти, добываемой «ЛУКОЙЛом» на месторождении Западная Курна-2. Причиной стала обеспокоенность санкциями США и Великобритании в отношении РФ. Об этом пишет агентство Reuters.

«Грузы должны были быть загружены 11, 18 и 26 ноября. „ЛУКОЙЛу“ принадлежит 75% акций месторождения Западная Курна-2 с производительностью 480 тысяч баррелей в сутки. Оставшиеся 25% контролирует иракская компания North Oil Company», — уточнило агентство.

Месторождение Западная Курна-2 расположено на юге Ирака. Оно является одним из крупнейших нефтяных активов «ЛУКОЙЛа» за рубежом и обеспечивает значительную часть экспортных поставок иракской нефти.

Продолжение после рекламы

Тем не менее, Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших государственных нефтеперерабатывающих корпораций Индии, вопреки санкциям приобрела пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Общий объем закупок составил 3,5 миллиона баррелей.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал