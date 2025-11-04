Reuters: Ирак отменил поставки нефти ЛУКОЙЛа из-за санкций США
Ирак приостановил поставки нефти, добываемой «Лукойлом»
Иракская государственная нефтяная компания Somo отменила отгрузку трех партий сырой нефти, добываемой «ЛУКОЙЛом» на месторождении Западная Курна-2. Причиной стала обеспокоенность санкциями США и Великобритании в отношении РФ. Об этом пишет агентство Reuters.
«Грузы должны были быть загружены 11, 18 и 26 ноября. „ЛУКОЙЛу“ принадлежит 75% акций месторождения Западная Курна-2 с производительностью 480 тысяч баррелей в сутки. Оставшиеся 25% контролирует иракская компания North Oil Company», — уточнило агентство.
Месторождение Западная Курна-2 расположено на юге Ирака. Оно является одним из крупнейших нефтяных активов «ЛУКОЙЛа» за рубежом и обеспечивает значительную часть экспортных поставок иракской нефти.
Тем не менее, Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших государственных нефтеперерабатывающих корпораций Индии, вопреки санкциям приобрела пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Общий объем закупок составил 3,5 миллиона баррелей.
