NYT: Белый дом видит три военных сценария по Венесуэле

Белый дом изучает три сценария проведения военных операций в Венесуэле Фото: Сергей Русанов

Администрация США изучает три сценария проведения военных операций в Венесуэле: авиаудары по военным объектам, отправка сил специальных операций или развертывание контртеррористических подразделений. Об этом сообщает газета New York Times.

«Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро (Президент Венесуэлы Николас Мадуро — прим. ред.) военной поддержки. Второй подход предполагает отправку со стороны США сил специального назначения, таких как армейское подразделение „Дельта“ или шестой отряд „морских котиков“ ВМС США, для захвата или убийства Мадуро», — пишет издание со ссылкой на источники. Третий сценарий предусматривает наиболее масштабную операцию — отправку контртеррористических сил для установления контроля над аэродромами и частью нефтяных месторождений Венесуэлы.