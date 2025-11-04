«Буревестник» и «Посейдон» будут защищать Россию до конца столетия: новые заявления Путина об оружии

Путин раскрыл детали об оружии и корабле НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия получила оружие, которое будет защищать страну весь XXI век. «Буревестник» и «Посейдон» вновь оказались в центре внимания во время выступления президента России Владимира Путина 4 ноября. Глава государства раскрыл множество подробностей о российских разработках и их перспективах. Речь шла даже о колонизации Луны. Главное из выступления Путина — в материале URA.RU.

Оборона на века

Путин подчеркнул историческую важность разработки крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» для всего XXI столетия. Достигнутые результаты будут определять оборонный потенциал Российской Федерации на протяжении всего текущего столетия, отметил президент.

Ракеты на ядерной установке будут сверхзвуковыми

Путин сообщил о планах создания сверхзвуковых ракет с ядерными силовыми установками. Кроме того, Путин проинформировал о том, что в настоящее время ведется разработка нового поколения ракетного вооружения на базе ядерной энергетической установки, аналогичной той, которая применяется в крылатой ракете «Буревестник».

Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станции на Луне

Технологии, разработанные для крылатой ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», будут использованы при строительстве российских станций на Луне.

«Благодаря технологиям „Буревестника“ и „Посейдона“ на Луне можно будет построить станции», — сказал президент. Речь идет о переориентации передовых военных разработок в мирные цели для космических исследований и создания постоянных объектов инфраструктуры на спутнике Земли.

Ранее глава государства высказывал идею о применении ядерных технологий, созданных для военных целей, в гражданском секторе и развитии народного хозяйства. Использование наработок от «Буревестника» и «Посейдона» для лунной программы соответствует этому курсу на адаптацию передовых разработок для космической отрасли.

«Буревестник» превзошел все известные ракетные системы

Глава российского государства сообщил, что крылатая ракета «Буревестник» по показателям дальности полета опередила все существующие в мире ракетные комплексы. В ходе испытаний ракета находилась в воздухе на протяжении 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров.

«Крылатая ракета „Буревестник“ по дальности полета превосходит все ракетные системы, известные на сегодняшний день в мире», — заявил президент России.

Работы над созданием крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой, были инициированы в начале двухтысячных годов. Это стало ответной мерой России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора по ПРО. Первое публичное упоминание об этой ракете прозвучало из уст президента Путина в 2018 году. 26 октября текущего года он объявил о завершении ключевых испытательных мероприятий данного вооружения.

«Буревестник» и «Посейдон» целиком российские

Путин заявил, что при создании крылатой ракеты «Буревестник» и подводной торпеды «Посейдон» применялись исключительно компоненты отечественного производства. Это оружие полностью российское.

Новости по «Орешнику» и «Сарматам»

Глава российского государства сообщил и о переходе к массовому производству ракетного комплекса «Орешник». Также Россия в 2025 году поставит на опытно-боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», а в 2026 году — уже на полноценное боевое.

«Буревестник» и «Посейдон» используют в Арктике

Компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах. Для этого подойдет и Арктика.

«Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана», — заявил Путин.

Путин обратился к создателям «Буревестника» и «Посейдона»

Путин выразил благодарность научным и производственным коллективам, работавшим над созданием стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства отметил вклад десятков тысяч специалистов в разработку этого оружия.

Корабль НАТО оказался в зоне испытания «Буревестника», но президент не против

Разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом заявил президент России Владимир Путин.