Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Путин объявил о разработке неизвестного оружия нового поколения

05 ноября 2025 в 00:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин отметил передовые разработки российского вооружения

Владимир Путин отметил передовые разработки российского вооружения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские специалисты ведут конкретную работу по созданию нового поколения вооружений и военной техники. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии награждения разработчиков стратегических систем «Буревестник» и «Посейдон».

«Я знаю, что вы такую работу уже ведете. Не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах новое поколение вооружений и техники», — сказал Путин, обращаясь к специалистам оборонно-промышленного комплекса.

Также во время церемонии награждения разработчиков стратегических систем в Кремле Владимир Путин заявил, что компактные ядерные установки, созданные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», можно применять для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая Арктику.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал