Путин объявил о разработке неизвестного оружия нового поколения

Владимир Путин отметил передовые разработки российского вооружения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские специалисты ведут конкретную работу по созданию нового поколения вооружений и военной техники. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии награждения разработчиков стратегических систем «Буревестник» и «Посейдон».

«Я знаю, что вы такую работу уже ведете. Не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах новое поколение вооружений и техники», — сказал Путин, обращаясь к специалистам оборонно-промышленного комплекса.