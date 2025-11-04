Активы компании «Ланта» переданы в доход России

Компания подозревалась в финансировании ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил о конфискации имущественных активов компании «Ланта», владельцы которой обвиняются в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. В рамках исполнительного производства в собственность государства перешли 70 объектов недвижимости и полный пакет уставного капитала организации.

«В ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении Зайцева А.В. и иных фигурантов дела, государству переданы 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Ланта“, а также 70 единиц недвижимого имущества», — заявил глава ФССП РИА Новости.

Дмитрий Аристов также напомнил, что в текущем 2025 году в государственную собственность были обращены полные доли уставных капиталов ряда других компаний: ООО «Леста Геймс Москва», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста», ООО «Эджцентр», ООО «Эджкюэй», ООО «Эджклауд» и ООО «Геймсервис».

