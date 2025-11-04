Биткоин рекордно обрушился ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня
Биткоин падает на международной бирже
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Согласно информации торговой платформы Binance, в ходе торговых сессий котировки биткойна впервые с 23 июня 2025 года опустились ниже отметки в $100 тысяч. На момент 23:18 по московскому времени криптовалюта демонстрировала падение на 6,57%, торгуясь на уровне $99,671 тысячи.
К 23:25 по московскому времени темпы снижения биткойна замедлились — цифровой актив находился на отметке $100,092 тысячи, что соответствует снижению на 6,08%. Такое обрушение произошло впервые с 2 июня 2025 года.
