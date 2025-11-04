Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Биткоин рекордно обрушился ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня

05 ноября 2025 в 01:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Биткоин падает на международной бирже

Биткоин падает на международной бирже

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Согласно информации торговой платформы Binance, в ходе торговых сессий котировки биткойна впервые с 23 июня 2025 года опустились ниже отметки в $100 тысяч. На момент 23:18 по московскому времени криптовалюта демонстрировала падение на 6,57%, торгуясь на уровне $99,671 тысячи.

К 23:25 по московскому времени темпы снижения биткойна замедлились — цифровой актив находился на отметке $100,092 тысячи, что соответствует снижению на 6,08%. Такое обрушение произошло впервые с 2 июня 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал