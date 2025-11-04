Минздрав: в России изношена четверть медоборудования
Главная проблема в замене медоборудование в отсутствие приборов отечественного производства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Доля медицинского оборудования в государственных учреждениях России, которое требует замены из-за износа, сократилась до 24,8%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ.
«Доля медоборудования в госучреждениях, которое необходимо заменить, составила 24,8%. При этом в 2021 году, когда стартовал федеральный проект, износ составлял 35,1%», — сообщили в Минздраве «Известиям».
Изначально программа должна была завершиться в 2024 году, однако власти приняли решение о ее продлении до 2030 года. Главным препятствием в процессе замены медицинского оборудования остается отсутствие в стране производства ряда приборов отечественного производства.
Сокращение доля износа медоборудования происходит в контексте реализации федерального проекта, стартовавшего в 2021 год. Параллельно власти рассматривают ограничение госзакупок импортных медицинских изделий, таких как катетеры и коронарные стенты, чтобы стимулировать развитие отечественного производства, мощности которого позволяют полностью покрыть потребности здравоохранения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.