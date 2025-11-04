Гендиректор Gunvor: российская нефть найдет покупателей даже под санкциями
Танкеры доставляют российскую нефть потребителям
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Нефть из России пользуется высоким спросом на международном рынке и найдет покупателей даже под санкциями США. Об этом заявил гендиректор Gunvor Group Торбьерн Торнквист.
«В конечном итоге вы увидите, что все больше и больше перегруженной российской нефти, так или иначе, попадает на рынок», — передает Bloomberg слова Торнквиста. Он добавил, что Китай и другие страны продолжают закупать российскую нефть.
Ранее индийские государственные НПЗ отказались закупать российскую нефть после введения США санкций. В результате нефтяной трафик перенаправился в Китай, который остается крупнейшим покупателем российской нефти с объемом поставок около двух миллионов баррелей в сутки и, по оценкам экспертов, вряд ли прекратит импорт российского сырья несмотря на угрозы американских пошлин.
