Гендиректор Gunvor: российская нефть найдет покупателей даже под санкциями

Нефть из России пользуется высоким спросом на международном рынке и найдет покупателей даже под санкциями США. Об этом заявил гендиректор Gunvor Group Торбьерн Торнквист.

«В конечном итоге вы увидите, что все больше и больше перегруженной российской нефти, так или иначе, попадает на рынок», — передает Bloomberg слова Торнквиста. Он добавил, что Китай и другие страны продолжают закупать российскую нефть.