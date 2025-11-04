Саратовская авиагавань закрыла небо
Саратовский аэропорт ввел план «Ковер»
Фото: Михаил Будаков © URA.RU
В аэропорту Саратова введен временный запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Временно приостановлены взлёт и посадка воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров», — предупредил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Скорректирован ряд авиарейсов. Пассажирам необходимо следить за онлайн-табло и слушать звуковые оповещения в терминале.
