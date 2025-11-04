Логотип РИА URA.RU
Саратовская авиагавань закрыла небо

Аэропорт Гагарин ограничил выполнение рейсов из-за ограничений
05 ноября 2025 в 02:49
Саратовский аэропорт ввел план «Ковер»

Фото: Михаил Будаков © URA.RU

В аэропорту Саратова введен временный запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Временно приостановлены взлёт и посадка воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров», — предупредил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

Скорректирован ряд авиарейсов. Пассажирам необходимо следить за онлайн-табло и слушать звуковые оповещения в терминале.

