Умер Юрий Николаев — «утренняя звезда» отечественного телевидения: соболезнования коллег, друзей и артистов

Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коллеги, друзья и артисты прощаются с легендарным телеведущим Юрием Николаевым, чьи программы стали символом добра и целой эпохи отечественного телевидения. Подробнее — в материале URA.RU.

Сергей Лазарев: «Он был крестным отцом „Непосед“»

Певец Сергей Лазарев шокирован известием о кончине Николаева. «Мы только пару недель назад снимали передачу про его 50-летний юбилей на телевидении... С Юрием Александровичем связано мое детство, „Утренняя звезда“. Он — крестный папа „Непосед“», — написал артист в своих соцсетях.

Григорий Лепс: «Ушла эпоха»

Музыкант Григорий Лепс назвал Николаева близким товарищем. «Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и широкой, открытой душой. Ушла эпоха», — говорится в официальном telegram-канале певца.

Николай Цискаридзе: «Он зажег так много звезд»

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе с горечью отреагировал на кончину Николаева. «Совсем недавно мы в эфире. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей. Человек, который зажег так много звезд... Светлая память», — написано в telegram-канале Цискаридзе.

Коллеги о светлом наследии

Коллеги и друзья телеведущего Юрия Николаева выразили соболезнования в связи с его уходом. Телеведущая Татьяна Веденеева вспомнила, что Николаев был не только ярким профессионалом, но и человеком, с которым всегда было легко работать.

«Мы с ним работали еще во времена „Утренней почты“. Он действительно был очень комфортным в общении с человеком, профессиональным и хорошим коллегой, с которым хотелось работать», — сказала она. Слова Веденеевой цитируют «Известия».

Поэт-песенник Александр Шаганов отметил, что Николаев был «символом отечественного телевидения и эстрады».

«Это был самый любимый телеведущий, самый добрый человек. От его улыбки и голоса исходило то, что называется свет», — поделился Шаганов.

Сергей Лавров: «Его передачи сохраняли дух добра»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью для программы «Сегодня вечером. Юрий Николаев. 50 лет в эфире» рассказал о личном знакомстве с мэтром советского и российского ТВ. Передача вышла за несколько дней до смерти телеведущего.

«То, что вел Юрий Александрович — это добрые, откровенные передачи. Они помогали сохранять в нашей стране тот дух добра, который должен присутствовать в любой политической ситуации», — сказал Лавров.

В МИД также выразили соболезнования

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким легендарного телеведущего. Об этом она написала в своем telegram-канале.