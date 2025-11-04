Путин вручил медаль Пушкина актеру русского театра драмы Сергею Матвееву
Актер Сергей Матвеев из Астаны удостоен медали Пушкина за вклад в русскую культуру
Фото: Илья Московец © URA.RU
Президент России Владимир Путин вручил медаль Пушкина актеру Сергею Матвееву. Церемония награждения состоялась в Кремле в рамках торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщили в Посольстве России в Казахстане.
«Сергей Матвеев — заслуженный деятель Казахстана, народный артист Кыргызской Республики удостоен высокой государственной награды за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом», — следует из указа президента.
