Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за БПЛА

Работу аэропорта пришлось остановить из-за дрона Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Бельгии Агентство по управлению воздушными трассами Skeyes приостановило все полеты в аэропорту Брюсселя. Причиной стало обнаружение беспилотного летательного аппарата в небе над воздушной гаванью. Об этом сообщили местные СМИ.

«Полеты в аэропорту Брюсселя были приостановлены во вторник вечером. В воздушном пространстве был обнаружен беспилотник», — уточнило агентство Belga News Agency со ссылкой на представителей авиадиспетчерской службы.

По сведениям издания, практически одновременно беспилотные летательные аппараты были замечены над военной авиабазой Кляйне-Брогел в провинции Лимбург. Местные жители вызвали полицию, которая выехала на место происшествия.

Продолжение после рекламы