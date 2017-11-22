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22 ноября 2017
21 ноября 2017
06:29  22 ноября 2017 0

Россия намерена увеличить добычу нефти сверх лимитов ОПЕК

Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Потребности в углеводородах растут, что дает надежду на перераспределение квотФото: Алексей Андронов © URA.RU

В 2018 году Россия увеличит темпы добычи нефти несмотря на пролонгацию соглашения с Организацией стран — производителей и экспортеров нефти (ОПЕК). При этом международные договоренности нарушены не будут.

Россия станет не единственной страной, наращивающей добычу: рост прогнозируется для Канады, Бразилии и Казахстана, сообщают «Известия».

Согласно прогнозам ОПЕК, в 2018 году Россия выйдет на показатель 11 млн баррелей в сутки, а к концу года добыча составит 1,1 млн баррелей. Правда, сейчас квота для России составляет 10,9 млн баррелей в сутки, однако, как казывают эксперты, скорее всего между добывающими нефть странами произойдет перераспределение.

Причиной станет растущий спрос на углеводороды со стороны Китая и Индии — общий спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,51 млн баррелей в сутки и достигнет показателя 98,4 млн баррелей. Кроме того, на нефтедобычу в России повлияет рост спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): ожидается, что их пропускная способность вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки уже к марту.

Прогнозы аналитиков ОПЕК совпадают с ожиданиями российского Минэнерго. Пока Россия склоняется к пролонгации соглашения с ОПЕК, однако итог будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке весной.

Напомним, договоренность между России и ОПЕК о сокращении добычи нефти была достигнута 30 ноября 2016 года, а позже к договору присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, согласились сократить добычу черного золота суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение добычи было связано с критической ситуацией, сложившейся на рынке углеводородов: переизбыток нефти привел к резкому падению сырья в цене, что нанесло серьезный удар по экономике добывающих стран.

Евгений Александров
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