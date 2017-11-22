09:15 22 ноября 2017 0

Фотографии были сделаны c письменного согласия певицы ФОТО: metro.co.uk

Фото певицы Мадонны в обнаженном виде, сделанные в начале 1970-х годов, выставлены на онлайн-аукционе gottahaverockandroll.com. Стоимость раритетных снимков варьируется от 800 до 1200 долларов.

Пикантные фотографии начинающей 18-летней певицы были сделаны фотографом Сесилом Тейлором в годы обучения Мадонны в университете искусств в Мичигане. В общей сложности на продажу выставлены 108 снимков. Письменное согласие Мадонны, полученное Тейлором перед фотосессией, также отправилось на аукцион. Известно, что на аукционе могли появиться и личные вещи поп-дивы, однако выставлять на продажу нижнее белье, а также письмо рэперу Тупаку Шакура, она запретила, сообщает Life.

Накануне в Сети появились фотографии другой американской знаменитости — певицы Рианны. Хакерам из группировки Celeb Jihad удалось раздобыть снимки, сделанные в период выхода ее альбома Unapologetic.