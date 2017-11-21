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21 ноября 2017
20 ноября 2017
05:01  21 ноября 2017 0

Хакеры обнародовали снимки обнаженной певицы Рианны. И не забыли поглумиться над знаменитостью

Злоумышленники не только выложили интимные фото певицы, но еще и оскорбили ееФОТО: Flickr, tricks ware

Хакеры из группировки Celeb Jihad выложили в Сеть интимные фотографии, на которых запечатлена известная американская певица Рианна.

Как сообщает телеканал 360, злоумышленникам удалось раздобыть оригинальные снимки, которые были сделаны певицей еще в 2012 году для обложки своего альбома Unapologetic. «И сейчас они всплыли, чтобы напомнить нам, что собой представляет дегенеративная негритянка Рианна», — заявили Celeb Jihad.

Рианна одна из тех знаменитостей, чьи изображения в голом виде оказались в руках хакеров ещё в 2014 году

Они отметили, что в самих снимках нет ничего сенсационного, так как это уже не первые интимные фото певицы, которые были слиты в Сеть. Хакеры также не упустили шанс пошутить над Рианной, заявив, что все это можно было бы увидеть в одном из выпусков National Geographic, передает «Lenta.ru».

Снимок был сделан для обложки альбома Unapologetic, который вышел в 2012 году

Рианна является одной из самых знаменитых исполнительниц американской поп-музыки. Певица получила множество наград, включая World Music Awards 2007 года в номинациях «Самая продаваемая певица в жанре поп-музыка» и «Артистка года», а также на церемонии BRIT Awards в категории «Лучшая международная исполнительница». Рианна также снялась в нескольких фильмах «Морской бой», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Энни» и других.

Напомним, совсем недавно, злоумышленники опубликовали эротическую фотографию актрисы Натали Эммануэль, которая сыграла в сериале «Игра престолов» Миссандею — помощницу Матери драконов Дейнерис Таргариен. Со слов хакеров, снимок был украден из личного архива девушки.

Александр Черноскутов
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