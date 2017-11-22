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22 ноября 2017
22:38  22 ноября 2017 0

Главврач объяснил, почему в смоленской больнице игнорировали умирающего. «Многие из них агрессивны»

Пациент пролежал в луже крови несколько минутФото: скрин с видео

Главный врач больницы в Смоленской области рассказал, почему медицинский персонал на протяжении нескольких минут не реагировал на умирающего в луже крови мужчину в коридоре больницы. Все это время врачи искали способных поднять 100-килограммового пострадавшего, прокомментировал попавшую в СМИ видеозапись возглавляющий учреждение Владимир Журавлев.

47-летнего Артема привезли поздно вечером из бара, где он праздновал свой день рождения. В заведении произошла драка, и мужчина получил удар кастетом по голове. Как сообщил Журавлев, многие подобные пациенты ведут себя агрессивно, выбивают в палатах окна и двери, но в ответ врачи не могут ничего сделать. Артем также был изрядно пьян и не давал себе помочь, цитирует медика Life.ru.

В итоге нетрезвый пациент самостоятельно покинул больницу, но спустя пять часов снова попал в нее. «Повторно он был доставлен в стационар уже утром. То есть около пяти часов пациент находился неизвестно где. Говорить об обстоятельствах травмы, учитывая сильную степень опьянения, и в какие сроки она была получена — достаточно тяжело,» — уверен Журавлев.

Ранее «URA.RU» писало о том, что летом этого года в Смоленской области мужчине не оказали вовремя помощь, обратив на него внимание только после того, как у того начались судороги. Пострадавший впал в кому, а через 11 дней скончался. В больнице после публикации видеозаписи начата внутренняя проверка. Также случай изучают сотрудники следственного комитета.

Лев Истомин
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