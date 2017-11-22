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22 ноября 2017
12:47  22 ноября 2017 0

Лежал в крови и хрипел: пациент впал в кому, не дождавшись помощи врачей. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Родственники пациента обвиняют в его смерти персонал больницыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Смоленской области пациент больницы, не дождавшись помощи врачей, впал в кому прямо в больничном коридоре и позже умер. На съемках камер наблюдения видно, что медики несколько раз проходили мимо умирающего пациента, игнорируя его критическое состояние.

Выяснилось, что 47-летний Артем оказался в больнице после того, как неудачно отметил свой день рождения: на именинника напали трое неизвестных. При падении на асфальт мужчина получил черепно-мозговую травму. При этом он остался в сознании и после госпитализации ответил на вопросы врачей. Посреди ночи обессиленный мужчина вышел из кабинета осмотра, после чего рухнул на пол, ударившись головой. Оперативной помощи от медиков Артем не дождался — сотрудники больницы несколько раз проходили мимо окровавленного мужчины, прежде чем решили им заняться.

Как сообщает Readovka.ru, после падения мужчина впал в кому, спустя девять дней ему сделали трепанацию черепа, но он скончался, так и не придя в сознание. Родственники погибшего считают, что Артема можно было спасти. Известно, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти пациента.

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Сергей Макеев
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