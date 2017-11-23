22:56 23 ноября 2017 0

Новая модель понравится военным Фото: кадр с видеопрезентации модели

Автомобильный концерн «УАЗ» выпустил новую версию внедорожника «Патриот» в виде кабриолета. Новый автомобиль будут использовать на военных парадах, а также для проведения торжественных церемоний.

Конструктивно новая модель схожа с кабриолетами «ЗиЛ», которые постоянно используются в Параде Победы на Красной площади. Здесь тоже есть форсированный двигатель, открытый кузов, а также поручни для пассажиров, эксклюзивная отделка салона и специальная окраска кузова. В задней части кузова кабриолета прикреплена специальная лестница, пишет газета «Известия».

Первый экземпляр отечественного кабриолета отправили руководству Намибии. Также автоконцерн получил ряд предварительных заказов на необычную модификацию «Патриота».