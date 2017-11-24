07:36 24 ноября 2017 0

Жириновский будет баллотироваться в президенты уже в шестой раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, собравшийся участвовать в президентской гонке-2018, подготовил предвыборные тезисы «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!». В документе политик обещает в случае избрания сделать доллар по 60 копеек, «объявить войну» вредной еде, обеспечить бесплатную раздачу гражданам акций госкомпаний.

Предложения Жириновского в документе касаются почти всех сфер жизни, пишет РБК, Он обещает защиту русского языка и русских за границей, призывает строить страну без коммунизма, признать любую революцию злом, вернуть гимн «Боже, Царя храни!».

Также лидер ЛДПР призывает ограничить число мигрантов в России, выбелить Кремль, ликвидировать ипотеку, запретить подпольную водку. А у автомобилистов «за наглые выходки на дорогах» Жириновский предлагает конфисковать машины и высылать водителей на 300 км. «Я заставлю уважать Россию во всем мире и смогу защитить граждан России и наших соотечественников в любой точке Земли. Я не позволю сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, водить нас мордой об лавку», — заключает Жириновский. Издание отмечает, что лозунги в документе во многом повторяются еще с 1990 года.

ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на президентские выборы в ноябре 2017, пишет «Национальная служба новостей». Политик будет баллотироваться в президенты уже в шестой раз. Лучший результат на выборах Жириновский показал в 2008 году, когда за него проголосовали 9,35% россиян. Тогда Жириновский занял третье место, уступив Дмитрию Медведеву, ставшему президентом, и коммунисту Геннадию Зюганову.

Кроме Жириновского участвовать в выборах собираются основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналист Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент России Владимир Путин, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пока официально о выдвижении не заявляли.