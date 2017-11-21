71-летний Жириновский бросил вызов 73-летнему Зюганову

21:58 21 ноября 2017 0

После выборов-2018 стоит ждать перемены в ЛДПР Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально выдвинули в качестве кандидата на президентские выборы от партии, которой эксперты предрекают системный кризис сразу по завершению кампании. Аналитики называют главную интригу: сможет ли Жириновский обойти коммуниста Геннадия Зюганова, отстоять свой электорат у кандидата «против всех» Ксении Собчак и занять второе место.

На предстоящих выборах ждут схватку Геннадия Зюганова (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР) за второе место Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Жириновский — это лицо партии, поэтому решение Высшего совета ЛДПР было ожидаемым, пояснил «URA.RU» глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Все слухи о подготовке молодых политиков от ЛДПР и КПРФ в качестве кандидатов на пост президента — запоздали. Поэтому, если планировалось это сделать, то надо было делать раньше», — заявил он.

Жириновский будет традиционно активно участвовать в предвыборной кампании: избирателям стоит ожидать серию поездок по стране, а также серьезные заявления по ряду общественно-значимых поводов, уверен политолог. При этом Орлов не исключает, что лидер ЛДПР по итогам предвыборной гонки может прийти вторым, обогнав лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

«Жириновский активнее и заметнее на политическом поле. Кроме того, ЛДПР в последнее обходило КПРФ на выборах разного уровня, чего раньше совсем не случалось», — отмечает глава АПЭК. Прогноз Орлова — Жириновский может получить в марте 2018 года от 11 до 16% голосов. На президентских выборах в 2012 году, Жириновский (6,22%) пришел четвертым: уступив Владимиру Путину (63,6%), Геннадию Зюганову (17,18%) и Михаилу Прохорову (7,98%).

У Жириновского есть шансы обойти Зюганова, но это зависит от трех факторов, говорит глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Во-первых, успех зависит от конечного состава кандидатов. Будет ли Ксения Собчак в бюллетенях или нет, потому что она в большей степени отбирает у Жириновского, чем у Зюганова: у ЛДПР больше неустойчивых избирателей, которые голосуют «по приколу».

Позиция Ксении Собчак «я против» может переманить голоса у лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй фактор — федеральное ТВ: чем больше Жириновскому дают доступа к аудитории, тем больше он растет. Третий фактор — физическое состояние как одного кандидата, так и другого кандидата: насколько Жириновский и Зюганов будут готовы вести кампанию. Дай Бог им обоим здоровья, но они далеко не мальчики», — отметил эксперт. Владимиру Жириновскому в апреле следующего года исполнится 72, Геннадий Зюганов в июне отпразднует юбилей (сейчас ему 74 года).

Жириновский в силу личной харизмы уверенно опережает остальных оппозиционеров в электоральных рейтингах. По данным ВЦИОМ на 12 ноября, рейтинг доверия политикам у Жириновского равен 10.5%, у Зюганова — 6.4%. Показатели Ксении Собчак — 0.2%.

В марте Жириновскому будет тяжело бороться за второе место, так как голоса многих потенциальных сторонников Жириновского уйдут национальному лидеру, считает директор Фонда Институт социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов. «Люди, недовольные чиновничеством и своим уровнем жизни и допускающие голосование за ЛДПР, все-таки чаще будут делать первый выбор в пользу Путина как «сильного царя» против «плохих бояр», — заявил эксперт ИСЭПИ «URA.RU».

Несмотря на возможный успех своего лидера на предстоящих выборах, саму ЛДПР ждет серьезный кризис, говорят аналитики.

«Это партия вождистского типа, поэтому сразу после избирательной кампании ей нужно будет искать не только преемника, но создать модель, которая будет функционировать иначе. Нужно будет искать идеологию и выстраивать более регулярные основы деятельности этой организации», — подчеркивает Орлов.

Партия в последние годы ушла от нацвопроса, чем расширила свои электоральные возможности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, у партии есть все шансы выстоять, поскольку в последние годы ЛДПР перестала активно педалировать «русскую тему» и нацвопрос, больше выступает в защиту малоимущих и обездоленных безотносительно национального фактора. Именно с этими изменениями последних лет, Александр Пожалов (ИСЭПИ) связывает то, что на выборах в Госдуму в 2016 году ЛДПР воспринималась как более честная оппозиция власти в социально-экономических вопросах, чем КПРФ (это и позволило «жириновцам» почти догнать КПРФ). Напомним, по итогам последних выборов в Госдуму 2016 года, ЛДПР заметно обошла КПРФ по изменению доли голосов. Относительно результатов 2011 года, коммунисты потеряли 5,85%, в то время, как жириновцы, наоборот, приобрели полтора процента. А отставание ЛДПР от КПРФ составило меньше ста тысяч голосов.

«В ближайшие годы непопулярные социальные реформы и рост финансового бремени на простых людей сохранят поддержку бренда ЛДПР среди избирателей, а сам Жириновский останется фактором публичной политики на любой должности. Поэтому трудно представить, при каких условиях ЛДПР могла бы не пройти в Госдуму в 2021 году — даже если на месте КПРФ и „Справедливой России“ возникнет и быстро раскрутится современная левая партия, а на правом фланге, наконец, появится единая демократическая сила, ЛДПР сохранит себе нишу в политике», — резюмирует эксперт ИСЭПИ.

ЛДПР выдвинула лидера фракции Владимира Жириновского как своего кандидата на выборы президента в 2018 году. Решение было принято в понедельник, 20 ноября, на совместном заседании Высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Госдуме. Кандидатуру поддержали единогласно, сообщил во вторник, 21 ноября, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.