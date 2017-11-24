Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

19:26 24 ноября 2017 0

МОК лишил двух золотых медалей Олимпиады бобслеиста Александра Зубкова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова. Это решение лишает Россию сразу двух золотых медалей зимних Олимпийских игр в Сочи по бобслею: в мужских двойках и четверках.

Отмечается, что Зубков уличен в нарушении антидопинговых правил, сообщает RT со ссылкой на сайт МОК. Также пожизненно отстранена бобслеистка Ольга Стульнева. Ее результаты на ОИ-2014 аннулированы. Россиянка финишировала девятой в соревновании двоек.

После решения МОК, как пишет ТАСС, сборная России лишилась первого места в зачете Олимпийских игр-2014. наша страна уступила первенство Норвегии и Канаде. В общей сложности у РФ осталось только 10 золотых медалей Олимпиады.

В мае 2016 года был опубликован список российских спортсменов, которые якобы употребляли допинг на Играх. В их числе упоминаются бобслеист Александр Зубков, лыжник Александр Легков, скелетонист Александр Третьяков, а также и вся женская сборная России по хоккею. При этом иностранные СМИ ссылались на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.