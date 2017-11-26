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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:14  26 ноября 2017 4

Глава ДНР Захарченко подарил супруге Прилепина пистолет. ФОТО

Прилепины обвенчались в  Спасо-Преображенском кафедральном соборе ДонецкаФОТО: Telegram-канал НТВ
новость из сюжета:
Война на Украине
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Писатель Захар Прилепин и его супруга Мария на церемонии венчания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка получили памятные подарки от главы ДНР Александра Захарченко.

Как сообщил журналист «Комсомольской правды» Максим Коц в своем телеграм-канале, жена Прилепина получила из рук Захарченко пистолет «Оплот», производящийся в ДНР. Писатель остался без военных презентов — ему вручили самовар. «Чтоб он мог вечерами петь: „У самовара я и моя Маша“», — добавил Коц.

Прилепины решили обвенчаться спустя 20 лет после вступления в брак. Донецк не случайно был выбран в качестве проведения торжественной обряда. На протяжении последних лет Прилепин активно участвует в жизни Донецкой народной республики, а в марте стал заместителем командира батальона спецназа ДНР. На военной должности писатель уже получил первую награду: крест добровольцев Донбасса «За проявленное мужество».

ФОТО: Telegram-канал НТВ

Сергей Макеев
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