Глава ДНР Захарченко подарил супруге Прилепина пистолет. ФОТО

Писатель Захар Прилепин и его супруга Мария на церемонии венчания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка получили памятные подарки от главы ДНР Александра Захарченко.
Как сообщил журналист «Комсомольской правды» Максим Коц в своем телеграм-канале, жена Прилепина получила из рук Захарченко пистолет «Оплот», производящийся в ДНР. Писатель остался без военных презентов — ему вручили самовар. «Чтоб он мог вечерами петь: „У самовара я и моя Маша“», — добавил Коц.
Прилепины решили обвенчаться спустя 20 лет после вступления в брак. Донецк не случайно был выбран в качестве проведения торжественной обряда. На протяжении последних лет Прилепин активно участвует в жизни Донецкой народной республики, а в марте стал заместителем командира батальона спецназа ДНР. На военной должности писатель уже получил первую награду: крест добровольцев Донбасса «За проявленное мужество».