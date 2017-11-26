Супруги обвенчались после более чем 20 лет брака
Писатель и политрук одного из батальонов ополченцев Донецкой народной республики Захар Прилепин обвенчался со своей женой Марией. Торжество состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.
На церемонии присутствовали певица Юлия Чичерина и музыкант Джанго, а также глава ДНР Александр Захарченко и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Прилепин женат на своей супруге уже более 20 лет, они воспитывают четверых детей. В вооруженном конфликте писатель принимает участие с 2014 года.