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26 ноября 2017
16:29  26 ноября 2017 0

Среди гостей — Чичерина и Захарченко. Писатель Прилепин обвенчался в ДНР. ФОТО, ВИДЕО

Супруги обвенчались после более чем 20 лет бракаФОТО: телеграм-канал Life Shot.

Писатель и политрук одного из батальонов ополченцев Донецкой народной республики Захар Прилепин обвенчался со своей женой Марией. Торжество состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.

На церемонии присутствовали певица Юлия Чичерина и музыкант Джанго, а также глава ДНР Александр Захарченко и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Прилепин женат на своей супруге уже более 20 лет, они воспитывают четверых детей. В вооруженном конфликте писатель принимает участие с 2014 года.

Феликс Сорокин
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