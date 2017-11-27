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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:00  27 ноября 2017 0

«Он должен был умереть». Кэмерон поставил точку в споре фанатов о финале «Титаника»

Режиссер подтвердил, что на том куске деревяшки могли уместиться двоеФОТО: Wikimedia Commons

Джеймс Кэмерон, режиссер легендарной картины, разрешил споры поклонников о последней сцене «Титаника», где главный герой погибает.

Кэмерон подтвердил, что на обломке деревянной обшивки могли уместиться двое: и Роза, и ее возлюбленный Джек. Однако, по словам режиссера, они бы не смогли держаться на плаву. Как сообщает Nation News, Кэмерон признался, что два дня искал кусок дерева нужного размера, который выдержал бы лишь одного человека.

Кроме того, смерть Джека связана с законами драматургии. «Это называется искусство, все происходит из-за художественных причин, а не из-за физики. Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке; он должен был умереть», — сообщил он в интервью изданию Vanity Fair.

«Титаник» вышел на экраны в 1997 году и получил 11 премий «Оскар», в том числе награду за лучшую режиссуру, четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».

Дарья Рукачёва
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