О романе принца Гарри и Меган Маркл стало известно год назад
Вестминстерская резиденция членов королевской семьи Кларенс-хаус сообщила в Twitter о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Свадьбу обещают сыграть в следующем году.
«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл», — цитирует заявление RT.
В сообщении говорится, что свадьба пройдет весной следующего года. Детали торжества будут раскрыты позже.
Возлюбленные обручились в ноябре, после чего проинформировали об этом членов королевской семьи и приняли поздравления от родителей невесты. Пара живет в Ноттингеме в Кенсингстонском дворце.
О романе принца с актрисой стало известно год назад.