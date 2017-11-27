Ханты-Мансийский районный суд отложил заседание по делу о детях, погибших при ДТП под Ханты-Мансийском в декабре минувшего года. У потерпевшей стороны появились четыре новых адвоката, которые попросили время для ознакомления с делом. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил «URA.RU» официальный представитель родителей Умар Арчаков.
«Суд, можно сказать, не состоялся. Адвокаты запросили время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Процесс отложен до среды, 29 ноября», — отметил Арчаков в разговоре с агентством.
Новыми адвокатами пострадавшей стороны стали юристы из ХМАО: Оксана Рудик, Антон Сударгин, Владимир Савин и Дмитрий Дятькин.
Ранее суд принял решение освободить из-под стражи главного обвиняемого в автокатастрофе — водителя грузовика, перевозившего негабаритный груз, Раиля Саитханова. Судья Людмила Блашкова аргументировала решение тем, что, согласно статье обвинения, предъявленной подсудимому, максимальный срок его нахождения в СИЗО вышел.
Событие вызвало широкий резонанс — родители погибших детей заявили, что уголовное дело не расследовалось должным образом. Успокаивать общественность в регион прибыл лично глава СК России Александр Бастрыкин, временно отстранивший от должности главу местного управления Анвара Ахметзянова, а также руководство четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге.
Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Автобус, в котором ехали несовершеннолетние спортсмены из Нефтеюганска и их тренеры, столкнулся поочередно с двумя грузовиками, из-за чего машину разорвало на части. Двенадцать человек, в том числе 10 детей, погибли, еще 13 пассажиров серьезно пострадали.