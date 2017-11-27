{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Югры
19:03  27 ноября 2017 0

После освобождения главного обвиняемого в ДТП с детьми в ХМАО пострадавшие наняли четырех новых адвокатов

Ханты-Мансийск, суд хмао
В Югре отложен резонансный процессФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд отложил заседание по делу о детях, погибших при ДТП под Ханты-Мансийском в декабре минувшего года. У потерпевшей стороны появились четыре новых адвоката, которые попросили время для ознакомления с делом. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил «URA.RU» официальный представитель родителей Умар Арчаков.

«Суд, можно сказать, не состоялся. Адвокаты запросили время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Процесс отложен до среды, 29 ноября», — отметил Арчаков в разговоре с агентством.

Новыми адвокатами пострадавшей стороны стали юристы из ХМАО: Оксана Рудик, Антон Сударгин, Владимир Савин и Дмитрий Дятькин.

Статья по теме
Выжившие при страшном ДТП дети хотят выставить счет чиновникам ХМАО

Ранее суд принял решение освободить из-под стражи главного обвиняемого в автокатастрофе — водителя грузовика, перевозившего негабаритный груз, Раиля Саитханова. Судья Людмила Блашкова аргументировала решение тем, что, согласно статье обвинения, предъявленной подсудимому, максимальный срок его нахождения в СИЗО вышел.

Событие вызвало широкий резонанс — родители погибших детей заявили, что уголовное дело не расследовалось должным образом. Успокаивать общественность в регион прибыл лично глава СК России Александр Бастрыкин, временно отстранивший от должности главу местного управления Анвара Ахметзянова, а также руководство четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Автобус, в котором ехали несовершеннолетние спортсмены из Нефтеюганска и их тренеры, столкнулся поочередно с двумя грузовиками, из-за чего машину разорвало на части. Двенадцать человек, в том числе 10 детей, погибли, еще 13 пассажиров серьезно пострадали.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров