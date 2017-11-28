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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
04:23  28 ноября 2017 0

Составлен список самых худших фильмов за всю историю кинематографа

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, зрительный зал, кинотеатр, кино, экран, кинозал
В рейтинг вошло пять кинолентФото: depositphotos.com © URA.RU

Издание New Musical Express (NME) составило список самых худших фильмов за всю историю кино. Рейтинг приурочен к выходу в американский прокат картины Джеймса Франко «Горе-творец».

Фильм повествует историю о съемках легендарной киноленты «Комната», в которой Томми Вайсо выступил в роли режиссера, актера и сценариста. Картина вышла в 2003 году и оказалась настолько ужасной, что ее прозвали «гражданином Кейном среди плохих фильмов». Однако, благодаря плохой актерской игре, бездарным диалогам и непонятному сюжету, «Комната» стала культовой в своем роде и завоевала огромную популярность среди зрителей.

Первое место в списке самых худших фильмов занял «План 9 из открытого космоса», снятый режиссером Эдом Вудом в 1956 году и ставший «эталоном» низкобюджетной фантастики. Второе место занял «Шоугелз» Пола Верховена, признанный худшим фильмом 1990 года. На третьем строчке расположилась картина Патриции Берч «Бриолин 2», вышедшая в 1982 году с Мишель Пфайффер в главной роли. Также в пятерку вошли «Тролль 2» Клаудио Фрагассо (1990) и кинолента Энтони С. Ферранте «Акулий торнадо» (2013), передает «Федеральное агентство новостей».

Александр Черноскутов
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