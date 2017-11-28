Россияне с высшим образованием живут дольше

08:56 28 ноября 2017 5

Люди с высшим образованием имеют шансы прожить дольше тех, кто закончил только школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что россияне с высшим образованием могут прожить на 5 — 10 лет дольше, чем те, кто закончили только среднюю школу. Причем у мужчин, закончивших вуз, разница в продолжительности жизни с теми, кто получил только 10 классов образования, 8,5 лет, а у женщин — 6,1 года.

Такие данные представлены экспертами в работе «Зависимость продолжительности жизни от уровня образования в РФ», пишет «Коммерсант». Работа основана на данных Росстата за 1979 и 2015 годы.

Связь уровня образования и продолжительности жизни исследовалась в разных странах не один раз. Вывод везде один и тот же: люди с высшим образованием находят более высокооплачиваемую работу, где они могут получить минимум травм и максимум доступа к медпомощи. В России эту тему тоже рассматривали, но конкретные показатели озвучены только сейчас.

Российские мужчины, не закончившие полный курс средней школы, живут на 13,2 года меньше высокообразованных, а те, кто закончили среднюю школу — на 8,5 года меньше. У женщин эту разница составляет 6,1 года. Отметим также, что в 1979 году самые образованные мужчины жили на 6,8 года больше, чем остальные.

По данным статистики других стран, зависимость продолжительности жизни от уровня образования выше там, где меньше госрегулирования охраны труда и медпомощи. Например, в Финляндии и Чехии, где высокий уровень этих показателей, различия между продолжительностью жизни обладателей школьного и высшего образования составляет один — два года. В США разница больше: 16 лет для мужчин и 12 лет для женщин.