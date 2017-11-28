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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:23  28 ноября 2017 0

Кабмин назвал «дискриминацией» запрет продажи сигарет в ларьках

Метрополитен Екатеринбурга, киоск, торговый павильон, ларек, уличный туалет, уборная
Запрети продажи сигарет в ларьках приведет к росту нелегальной торговлиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициативу Минздрава запретить продажу табачной продукции в ларьках правительство назвало «дискриминацией» среднего и малого предпринимательства. По мнению членов кабмина, данная идея противоречит принципам российского антимонопольного законодательства.

В правительстве отметили, что предложение министерства здравоохранения может привести к вытеснению с рынка небольших торговых точек крупными розничными сетями, пишет РБК. Кроме того, запрет продажи сигарет в ларьках «приведет к резкому снижению рентабельности, сокращению количества рабочих мест и уменьшению местных доходов». В кабмине подчеркнули, что с экономической точки зрения запрет в антитабачной концепции Минздрава «ничем не обоснован».

Инициатива ведомства, помимо всего прочего, может привести к росту нелегальной торговли, так как небольшие магазины продолжат продавать табачные изделия незаконно. Правительство предложило исключить запрет из антитабачной концепции.

В июне Минздрав предложил господдержки фильмы, в которых есть сцены курения или демонстрируются табачные изделия, передавала «Русская планета». Ведомство выступило за введение ограничения на показ товарных знаков табачных изделий в кинопродукции, уточняла «Национальная служба новостей».

Валерия Романова
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