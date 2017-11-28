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28 ноября 2017
17:44  28 ноября 2017 0

В суде по делу Улюкаева взвесят сумку с двумя миллионами долларов

Экс-министр был уверен, что в сумке находится виноФото thegreenhead.com
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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В Замоскворецком суде Москвы взвесят два миллиона долларов, которые в качестве взятки получил бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Следствие хочет выяснить, мог ли обвиняемый определить по весу сумки ее реальное содержимое.

Ходатайство стороны обвинения о проведении следственного эксперимента в зале суда 28 ноября удовлетворила судья Лариса Семенова, сообщает Nation News. По утверждению Улюкаева, он был уверен, что в сумке находилось вино, которое ему обещал подарить глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Экс-глава Минэкономразвития был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016 года. По версии следствия, в ходе переговоров с руководителем «Роснефти» Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов за помощь компании в вопросе приобретении акций «Башнефти». Бывший министр свою не признал, отметив, что уголовное дело основано на провокации и заведомо ложном доносе Сечина, напоминает РАПСИ.

Сергей Макеев
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