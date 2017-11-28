В суде по делу Улюкаева взвесят сумку с двумя миллионами долларов

17:44 28 ноября 2017 0

Экс-министр был уверен, что в сумке находится вино Фото thegreenhead.com

В Замоскворецком суде Москвы взвесят два миллиона долларов, которые в качестве взятки получил бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Следствие хочет выяснить, мог ли обвиняемый определить по весу сумки ее реальное содержимое.

Ходатайство стороны обвинения о проведении следственного эксперимента в зале суда 28 ноября удовлетворила судья Лариса Семенова, сообщает Nation News. По утверждению Улюкаева, он был уверен, что в сумке находилось вино, которое ему обещал подарить глава «Роснефти» Игорь Сечин.



Экс-глава Минэкономразвития был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016 года. По версии следствия, в ходе переговоров с руководителем «Роснефти» Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов за помощь компании в вопросе приобретении акций «Башнефти». Бывший министр свою не признал, отметив, что уголовное дело основано на провокации и заведомо ложном доносе Сечина, напоминает РАПСИ.