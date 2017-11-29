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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Пермского края
20:24  29 ноября 2017 0

Пермский экс-министр признал вину и вернул 1,8 млн рублей

Балуев в суде Пермь, балуев евгений
Гособвинитель попросил для Балуева четыре года условноФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-министр связи Прикамья Евгений Балуев, которого обвиняют в хищении 26,5 млн рублей, в последнем слове признал вину, а также вернул вернул 1 млн 800 тысяч рублей до приговора.

Гособвинитель попросил суд приговорить экс-чиновника к четырем годам условного срока и штрафу 800 тысяч рублей, передает портал 59.ru. По версии следствия, обвиняемый и его подельники составили фиктивные документы, в которых завысили стоимость работ по развитию и ремонту шести многофункциональных центров

Как писало ранее «URA.RU», в отношении Евгения Балуева также возбуждено уголовное дело по факту хранения боеприпасов. С 6 июня прошлого года министр находился в СИЗО. Через некоторое время после ареста чиновник добровольно уволился из правительства Пермского края.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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