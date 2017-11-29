Пермский экс-министр признал вину и вернул 1,8 млн рублей

Экс-министр связи Прикамья Евгений Балуев, которого обвиняют в хищении 26,5 млн рублей, в последнем слове признал вину, а также вернул вернул 1 млн 800 тысяч рублей до приговора.
Гособвинитель попросил суд приговорить экс-чиновника к четырем годам условного срока и штрафу 800 тысяч рублей, передает портал 59.ru. По версии следствия, обвиняемый и его подельники составили фиктивные документы, в которых завысили стоимость работ по развитию и ремонту шести многофункциональных центров
Как писало ранее «URA.RU», в отношении Евгения Балуева также возбуждено уголовное дело по факту хранения боеприпасов. С 6 июня прошлого года министр находился в СИЗО. Через некоторое время после ареста чиновник добровольно уволился из правительства Пермского края.