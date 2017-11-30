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Нину Ручкину заметили в Москве 7. Стал известен любимый анекдот свердловских випов

Стал известен любимый анекдот свердловских випов 8. Шансонье Александр Новиков исчез из Екатеринбурга 17:13 30 ноября 2017 0 Последний день уплаты налогов — 1 декабря, а уведомления пришли не всем. «URA.RU» с помощью ФНС разъясняет, что делать Рабочий у вас день 1 декабря или нет — налоги придется платить Фото: Александр Елизаров © URA.RU Не все екатеринбуржцы получили уведомления о необходимости оплатить налоги. Причины этого у каждого гражданина могут быть разные: кто-то просто не хочет платить, а потому избегает получения уведомления, кому-то (льготникам и переплачивающим) платить не нужно, а кто-то просто не имеет такой возможности, потому что не получил квитанций на оплату. Начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС по Свердловской области Павел Ваняшин разъяснил «URA.RU» порядок действий в преддверии окончания налоговой кампании. У меня есть машина и квартира, но мне не пришли уведомления о начислении налога на них. Что делать? Здесь стоит разделить два момента. Если у налогоплательщика есть личный кабинет [на сайте nalog.ru], а в этом личном кабинете нет уведомления, то здесь, как минимум, есть определенность. Отсутствие уведомления в личном кабинете означает, что оно еще не сформировано по какой-то причине: может, льгота у человека, может, сумма налога была меньше 100 рублей, может, ранее была переплата. Платить до 1 декабря ему в принципе тогда не нужно будет. В этом случае суетиться и куда-то бежать не надо, а нужно через все тот же личный кабинет оставить запрос, описав проблему и отправив в налоговую инспекцию по месту жительства. Если у налогоплательщика нет личного кабинета на сайте, то у него куда меньше определенности. Это значит, что уведомление это формировалось, где-то шло и по какой-то причине было утрачено. Если человек полагает, что должен заплатить налог, то я не стал бы рекомендовать платить по старым квитанциям и реквизитам, чтобы не потерять деньги. Лучше обратиться в инспекцию лично, где ему смогут прямо на месте выдать квитанции для уплаты налога. Но ведь рабочий день… Традиционно последний день уплаты налогов — рабочий. О том, что следует заплатить налог, мы разными путями говорим уже полгода: увеличиваем время работы инспекций, работаем в выходные и вообще создаем все условия, чтобы максимальному числу граждан было удобно заплатить налоги. Если человек дотянул до последнего, то здесь мы уже ничем не сможем ему помочь — в том, что все затягивалось до последнего, уже виноват сам налогоплательщик. Может какая-то справка, что человек был у вас, отсутствовал на работе по уважительной причине? Таких справок ФНС не выдает. Если в личном кабинете ничего нет, я отправил запрос в свою инспекцию, и они вдруг вспоминают, что действительно недоначислили что-то. Ответственность на ком? Исчисление налога производит инспекция, и она же должна направить налогоплательщику уведомление. Если произошло то, о чем вы говорите — уведомление поступит с опозданием, то срок уплаты налога будет указан более поздний, нежели 1 декабря. Никакие санкции и пени при этом налогоплательщику грозить не будут. Если уведомление не дошло через традиционное почтовое сообщение — что делать? Здесь разобраться гораздо сложнее. Налоговая инспекция обязана направить налогоплательщику заказное письмо. Мы отправляем эти письма по адресу места регистрации физического лица. Но ведь физические лица иногда живут не по месту регистрации, а где-то еще. Но в данном случае направленное налоговое уведомление будет считаться полученным через шесть дней после отправки — это прописано в статье 52 Налогового кодекса. Бывают ситуации, когда почтальоны теряют что-то, но тут в каждом случае нужно разбираться отдельно. Рекомендация: для оперативности обратиться в инспекцию по месту жительства и выяснить все подробности. Здесь должен быть зафиксирован факт отправки заказного письма налогоплательщику — гражданин может получить информацию о направлении ему уведомления. Я не стал дожидаться и разбираться, пошел в банк и оплатил похожую сумму по квитанциям, которые получал в прошлом году. Есть вероятность, что платеж потеряется, ведь иногда меняются и реквизиты, и наименования, и прочие данные, которые обычно указываются в качестве необходимых для отправки платежа. Возможно, все цифры будут заполнены правильно и платеж уйдет, отразится в карточке расчета с бюджетом. Но в каждой квитанции есть уникальный идентификатор платежа, к которому этот платеж привязывается, а в данном случае этого идентификатора не будет — и вероятность, что платеж пропадет, пусть небольшая, но появляется. Не проплатил все вовремя, но думаю, что виноваты налоговики — пойду к юристам, пусть разберутся. Не очень понятно, с чем идти к юристу. Мы начисляем налог, направляем уведомление человеку — есть подтверждение от почты, что уведомление было направлено, если оно отправлено — значит, получено (см.выше). Так что если мы и окажемся с гражданином в суде, то скорее этот процесс будет инициирован нами, поскольку ФНС будет через суд требовать уплаты налоговой задолженности. Там стороны уже представят свои аргументы и доказательства, но суд совсем не очевидно окажется на стороне налогоплательщика. Антон Ольшанников © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}