Девять миллиардов и десятки квартир полковника Захарченко заберет государство

В первый день зимы Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, передав в пользу государства имущество родственников и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Адвокаты семьи намерены обжаловать судебное решение.
В пользу государства взыщут имущество на сумму около девяти млрд рублей. Это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре иномарки премиум-класса. Кроме этого ответчики должны заплатить государству 20 тысяч рублей госпошлины, пишет Российское агентство правовой информации.
Обвинение в окончательной редакции Захарченко предъявят в середине января будущего года. Следствие полагает, что скандально известный силовик виновен в четырех эпизодах взятки, а также в превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию, отмечает «Национальная служба новостей».
Экс-полковника задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму в семь млн рублей. Позже в квартире сестры силовика нашла тайник с 9 млрд рублей.