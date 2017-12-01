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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:21  01 декабря 2017 0

Девять миллиардов и десятки квартир полковника Захарченко заберет государство

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , татуировка, iphone 10, считает деньги, купюры, продажа, покупка
Российский бюджет пополнится на девять миллиардовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В первый день зимы Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, передав в пользу государства имущество родственников и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Адвокаты семьи намерены обжаловать судебное решение.

В пользу государства взыщут имущество на сумму около девяти млрд рублей. Это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре иномарки премиум-класса. Кроме этого ответчики должны заплатить государству 20 тысяч рублей госпошлины, пишет Российское агентство правовой информации.

Обвинение в окончательной редакции Захарченко предъявят в середине января будущего года. Следствие полагает, что скандально известный силовик виновен в четырех эпизодах взятки, а также в превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию, отмечает «Национальная служба новостей».

Экс-полковника задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму в семь млн рублей. Позже в квартире сестры силовика нашла тайник с 9 млрд рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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