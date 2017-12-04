{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:52  04 декабря 2017 3

ООН заявила о небывалом росте потребления наркотиков в мире

В поисках пыточной у городского ГИБДД. Екатеринбург, наркотики, плантация, мак
Маковые посевы за год выросли более чем на половинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ООН заявили, что впервые за 10 лет зафиксирован резкий рост потребления наркотиков. Причиной специалисты считают небывалое увеличение посевных площадей коки в Колумбии и опийного мака в Афганистане, а также синтеза амфетаминов.

В 2017 году в Афганистане плантации мака достигли 328 тысяч га, увеличившись за год на 63%. В пересчете на опиум в ближайшее время производство опиатных наркотиков вырастет почти на 90% и достигнет 9 тысяч тонн в год, сообщает «Интерфакс». В это же время посевы коки в Колумбии выросли на 52%, приблизившись к рекордным показателям 2001 года. Также наращивают объемы производители синтетических наркотиков, в том числе, в Афганистане.

В ООН отмечают, что в мире сейчас насчитывается около 250 млн наркоманов. От передозировок ежегодно умирают 250 тысяч человек, а криминальные доходы наркодилеров оценивают в 320 млрд долларов. Кроме того, внутривенное употребление наркотиков способствует заражению ВИЧ. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в 2030 году лечить ВИЧ-инфекци придется у более чем 30 млн человек, сообщает RT.

Так, России 46% всех выявленных ВИЧ-инфицированных заразились через нестерильные шприцы при употреблении наркотиков, пишет «Национальная служба новостей». При этом Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по уровню инфицированности граждан.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров