ООН заявила о небывалом росте потребления наркотиков в мире

14:52 04 декабря 2017 3

Маковые посевы за год выросли более чем на половину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ООН заявили, что впервые за 10 лет зафиксирован резкий рост потребления наркотиков. Причиной специалисты считают небывалое увеличение посевных площадей коки в Колумбии и опийного мака в Афганистане, а также синтеза амфетаминов.

В 2017 году в Афганистане плантации мака достигли 328 тысяч га, увеличившись за год на 63%. В пересчете на опиум в ближайшее время производство опиатных наркотиков вырастет почти на 90% и достигнет 9 тысяч тонн в год, сообщает «Интерфакс». В это же время посевы коки в Колумбии выросли на 52%, приблизившись к рекордным показателям 2001 года. Также наращивают объемы производители синтетических наркотиков, в том числе, в Афганистане.

В ООН отмечают, что в мире сейчас насчитывается около 250 млн наркоманов. От передозировок ежегодно умирают 250 тысяч человек, а криминальные доходы наркодилеров оценивают в 320 млрд долларов. Кроме того, внутривенное употребление наркотиков способствует заражению ВИЧ. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в 2030 году лечить ВИЧ-инфекци придется у более чем 30 млн человек, сообщает RT.

Так, России 46% всех выявленных ВИЧ-инфицированных заразились через нестерильные шприцы при употреблении наркотиков, пишет «Национальная служба новостей». При этом Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по уровню инфицированности граждан.