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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:50  05 декабря 2017 0

Девять СМИ попали в список иноагентов. В их числе Радио Свобода

Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, микрофоны, сми, нтв, звезда, отр, телеканалы, твц, рен-тв
Российским СМИ новый закон не грозитФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минюст России включил в список иноагентов девять СМИ. Накануне вести реестр ведомству поручил президент Владимир Путин.

В список 5 декабря включены «Idel.Реалии», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), «Сибирь.Реалии», «Фактограф».

Закон о СМИ-иноагентах глава государства подписал 25 ноября. Статус может быть присвоен любому зарубежному СМИ, финансируемому из других стран. На российских СМИ этот закон никак не отразится, пишет РИА «Новости». Данный закон стал ответной мерой на требование руководства США к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator зарегистрироваться в Штатах в качестве иноагента.

Лев Истомин
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