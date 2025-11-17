Мигрантов начнут наказывать за отказ от медосмотра

В РФ наказание для мигрантов за отказ от медосвидетельствования собираются ужесточить Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство России выступило в поддержку законопроекта, предусматривающего введение ответственности для иностранных граждан за уклонение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Эти данные содержатся в проекте отзыва кабмина на инициативу.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — с официальным документом ознакомилось РИА Новости. В рамках законопроекта предполагается выделить в отдельную категорию административных правонарушений случаи, когда иностранные граждане или лица без гражданства отказываются или уклоняются от прохождения медицинского освидетельствования.

За проступки авторы проекта предлагают установить более строгие меры ответственности по сравнению с теми, что предусмотрены статьей 18.11 КоАП (Нарушение иммиграционных правил). Кроме того, новый закон предусматривает введение административной ответственности за несоблюдение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства.

