«МК»: силовики предотвратили покушение на Шойгу
«Московский Комсомолец» назвал Шойгу целью диверсантов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Стало известно, что диверсанты готовили покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Ранее имя высокопоставленного чиновника, на которого планировалось нападение, не раскрывалось. Об этом сообщают СМИ.
«Имя его не раскрывалось. Как стало известно, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», — пишет издание МК.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным, озвученным ЦОС ФСБ, украинские спецслужбы готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве. Вербованные исполнители установили скрытую камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. ФСБ также заявила о предотвращении других предполагаемых терактов, которые, по их версии, готовил Киев против российских граждан.
