Путин призвал обеспечить инвалидов возможностями для участия в выборах

22:04 05 декабря 2017 0

Президент России продлил программу «Доступная среда» до 2025 года Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне с ограничениями по здоровью должны быть обеспечены возможностями для участия в выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО.

В ходе встречи представители некоммерческих организаций сообщили главе государства, что часть избирательных участков до сих пор не оборудована пандусами. Кроме того, общественники обратили внимание президента на проблемы с информационным обеспечением предвыборной кампании, сообщает ТАСС.

«Граждане России, в каком бы состоянии здоровья они ни находились, не просто могут, а должны быть обеспечены всеми возможностями для активного участия в политической жизни и, в том числе — в выборах», — цитирует президента РФ «Национальная служба новостей».

Одним из важнейших решений по итогам встречи стало продление программы «Доступная среда» до 2025 года. Президент отметил, что проект, нацеленный на создание комфортных условий для людей с ограничениями по здоровью, пока не дал ощутимых результатов. В качестве примера качественной реализации программы Путин привел Сочи, где в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 уделялось отдельное внимание инфраструктуре для инвалидов.

Президент также отметил, что центры реабилитации инвалидов должны быть более доступными. В Кремле уверены, что реализация данной инициативы в огромной степени зависит от региональных властей. В ходе встречи поднимался вопрос о создании федерального методического центра комплексной реабилитации инвалидов. Президент заявил о необходимости создания комплекса мер, поощряющих бизнес к приему на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава государства отметил, что главным критерием при найме должен быть уровень квалификации сотрудника, а не его физические преимущества.