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06 декабря 2017
20:47  06 декабря 2017 0

У 15-летнего сына Рудковской украли в баре 150 тысяч рублей

Николай Батурин недавно начал карьеру исполнителяФото: Николай Батурин, Instagram

У 15-летнего сына продюсера Яны Рудковской и ее бывшего мужа Виктора Батурина украли в баре крупную сумму. Мать подала в полицию заявление о краже 150 тысяч рублей, указав, что материальный ущерб для семьи является значительным.

Николаю Батурину дал эти деньги его отец, для того чтобы сын, начинающий исполнитель, записал музыкальный трек на звукозаписывающей студии, сообщает телеграм-канал Mash. Однако до студии юноша не доехал, по пути посетив с друзьями бар, где употреблял алкоголь. После того, как он уехал домой, молодой человек обнаружил пропажу денежных средств и сообщил об этом матери.

Как писало «URA.RU», ранее младшему сыну Саше родители приобрели рюкзак от Louis Vuitton из коллекции Van Gogh, который стоит около 200 тысяч рублей. Однако сами супруги Евгений Плющенко и Яна Рудковская ранее были замечены в ссоре с соседями из-за небольшого клочка земли неподалеку от их домов на Рублевке, передает «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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