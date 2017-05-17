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17 мая 2017
23:11  17 мая 2017 1

Сын Плющенко ходит с рюкзаком по цене автомобиля. ФОТО

Рудковская вместе с сыном улетела во Францию (архивный снимок)Фото: "Instagram" Яны Рудковской

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч поразил пользователей социальных сетей. Вернее, даже не сам Гном Гномыч, а его рюкзак, который попал в кадр.

Как выяснили пользователи, родители выбрали для маленького Саши аксессуар от Louis Vuitton из коллекции Van Gogh, он стоит около 200 тысяч рублей, что сравнимо с ценой подержанного автомобиля.

Гном Гномыч сейчас делает успешную карьеру модели и недавно мальчика пригласили на съемки во Францию. После того, как в Интернете появилось фото поездки, подписчики Рудковской обратили внимание не на сына Плющенко, а именно на дорогой рюкзак. «Думала ли я, что когда-нибудь наш малыш будет сниматься для очень серьезного французского бренда, а я полечу в качестве сопровождающего лица Монсеньора Александра Плющенко», — подписала снимок Рудковская.

Ранее пользователей Сети возмутила стоимость обучения в школе фигурного катания олимпийского чемпиона, после чего известная тренер Татьяна Тарасова призналась, что получает меньше, чем стоит месячный курс занятий у Евгения Плющенко.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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