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08 декабря 2017
07 декабря 2017
01:34  08 декабря 2017 0

Неаполитанская пицца признана культурным наследием ЮНЕСКО

Бар
Мастерство итальянских пекарей отметили на международном уровнеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Техника приготовления пиццы от неаполитанских мастеров внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В организации посчитали, что особая техника итальянских пекарей является настоящим искусством.

Решение о признании неаполитанской пиццы мировым культурным наследием было принято на заседании Межправительственного профильного комитета ЮНЕСКО в Южной Корее. Как сообщает канал 360, итальянская практика удостоилась внимания организации из-за особой техники изготовления теста и способа выпечки — в традиционной дровяной печи. Отмечается, что главной чертой неаполитанской техники являются определенные движения пекарей: пласт теста долго вращают в руках и подкидывают в воздух.

В итальянском Министерстве культуры заявили, что решение ЮНЕСКО означает не только признание национального блюда на мировом уровне, но и проявление уважения ко всей стране. Политики посчитали, что это событие особенно важно в преддверии 2018 года, объявленного в Италии годом национальной еды.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начали продавать противорадиационную пиццу. Одна из компаний, занимающаяся производством и доставкой еды по городу, с фантазией подошла к новости о радиоактивном выбросе и предложила челябинцам вывести из организма вредные вещества с помощью томатов и петрушки.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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