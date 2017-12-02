После выброса рутения в Челябинске начали продавать противорадиационную пиццу. ФОТО

В Челябинске служба доставки еды «Дель Песто» с фантазией подошла к утечке радиации и предложила клиентам новую пиццу — «Противоизотопную». Создатели пиццы отмечают, что «заботиться о здоровье важно даже в условиях ядерной зимы».
«В рецепте мы используем богатые пектином томаты, выводящие все вредные вещества, а так же шампиньоны и соус Альфредо, поглощающие опасное излучение благодаря кальцию, калию и селену», — сообщается в описании нового продукта на сайте по доставке еды. Авторы кулинарного шедевра уточняют, что добавили в пиццу маслины, петрушку и укроп, богатые антиоксидантами.
С 26 октября по 3 ноября на ПО «Маяк» проводилась проверка после того, как в Европе был замечен уровень активности рутения-106 от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха. Позже Росгидромет в официальном бюллетене признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрации рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк». Сообщение вызвало панику среди челябинцев, так как с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше зафиксировали повышение уровня наличия рутения-106 в 986 раз, а в Новогорном — в 440 раз. Позже выяснилось, что такие цифры назывались по отношению к абсолютному нулю и в реальности были в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций. На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения.