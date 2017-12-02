{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:55  02 декабря 2017 0

После выброса рутения в Челябинске начали продавать противорадиационную пиццу. ФОТО

Пицца от Pizza Hut. Екатеринбург, еда, фастфуд, пицца, pizza hut, пище
Челябинцев уверяют, что пицца может спасти от радиацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
все новости сюжета

В Челябинске служба доставки еды «Дель Песто» с фантазией подошла к утечке радиации и предложила клиентам новую пиццу — «Противоизотопную». Создатели пиццы отмечают, что «заботиться о здоровье важно даже в условиях ядерной зимы».

«В рецепте мы используем богатые пектином томаты, выводящие все вредные вещества, а так же шампиньоны и соус Альфредо, поглощающие опасное излучение благодаря кальцию, калию и селену», — сообщается в описании нового продукта на сайте по доставке еды. Авторы кулинарного шедевра уточняют, что добавили в пиццу маслины, петрушку и укроп, богатые антиоксидантами.

Пицца, как уверяют в суши-баре, способна снизить воздействие радиации
Фото: скрин сайта заказа еды в Челябинске

С 26 октября по 3 ноября на ПО «Маяк» проводилась проверка после того, как в Европе был замечен уровень активности рутения-106 от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха. Позже Росгидромет в официальном бюллетене признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрации рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк». Сообщение вызвало панику среди челябинцев, так как с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше зафиксировали повышение уровня наличия рутения-106 в 986 раз, а в Новогорном — в 440 раз. Позже выяснилось, что такие цифры назывались по отношению к абсолютному нулю и в реальности были в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций. На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров