14:43 08 декабря 2017 0

Каждый водолаз проводит в холодной воде около часа в день Фото пресс-службы МЧС по Курганской области

В Шадринском районе Курганской области продолжают искать тело подростка, который 24 ноября вместе с собакой провалился под лед в селе Верхозино. Спасатели и волонтеры обследуют не только дно Исети, но и береговую линию — прорабатываются все версии и не исключается, что ребенок выжил.

«До тех пор, пока тело не обнаружено, нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать, что мальчик утонул. Поступает разная информация, которую необходимо проверять. Поиски ведутся по всем направлениям», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Ольга Сабуркина.

Сегодня в поисках участвуют 36 человек, в их числе четыре водолаза. Погружение каждого длится около часа. В день таким образом удается обследовать около двухсот метров дна, больше не позволяет короткий световой день. К тому же искать тело приходится буквально на ощупь. «Речная вода очень мутная, в ней ничего не разглядеть, поэтому водолазы прощупывают дно и лед с внутренней стороны руками. Это сложно делать из-за неоднородности высоты реки на разных участках», — пояснила собеседница нашего агентства.

Затрудняют работу спасателей и минусовые температуры воды и воздуха, а также сильный ветер. Когда выпадают осадки, приходится сначала очищать от снега поверхность льда. Сколько ещё продлятся поиски, неизвестно: в управлении МЧС затрудняются сказать, какими будут действия, если тело подростка не найдется и спустя продолжительное время. При этом спасатели надеются, что им удастся справиться со своей задачей.

1/4 В поисках тела подростка участвуют спасатели, чиновники и местные жители Фото пресс-службы МЧС по Курганской области

Напомним, о трагедии в Верхозино стало известно 25 ноября. 13-летний подросток провалился под лед при попытке спасти любимого пса. Несмотря на то, что друзья самостоятельно пытались помочь мальчику и сразу позвали взрослых, вытащить из воды ни его, ни собаку не удалось.