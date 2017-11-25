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Главные новости Курганской области
10:16  25 ноября 2017 0

Курганский подросток провалился под лед и утонул, спасая любимого пса

Мальчик и его питомец погиблиФото: PxHere

В Курганской области 13-летний мальчик провалился под лед и утонул, спасая любимую собаку. Тело ребенка ищут водолазы.

Трагедия произошла 24 ноября в селе Верхозино Шадринского района. Подросток двумя друзьями отправился на реку Исеть выгулять свою собаку. Пес побежал по тонкому, едва застывшему льду к открытой воде и провалился. Хозяин, не раздумывая, бросился следом на помощь.

«Мальчик крикнул друзьям — „Я иду спасать!“, пробежал пару метров и сам провалился под лед, — рассказал „URA.RU“ источник в правоохранительных органах Шадринского района. — Достаточно сильное течение быстро его унесло. Собака тоже утонула».

Весь вечер родители вместе с сельчанами искали ребенка. Сегодня из Кургана в село Верхозино прибудут спасатели, которые начнут поиски.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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