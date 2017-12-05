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Главные новости Курганской области
11:02  05 декабря 2017 0

В Зауралье водолазы продолжили искать подростка, утонувшего вместе с собакой

Водолазы продолжили обследовать дно Исети с 5 декабряФото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В Шадринском районе Зауралья спасатели возобновили поиски тела утонувшего вместе с собакой подростка. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления МЧС по Курганской области, пауза в работах возникла из-за поломки компрессора, который наполняет баллоны воздухом.

Информация о том, что поиски прекратились, появилась 4 декабря. В ведомстве пояснили, что в этот день водолазная группа уехала в Курган для ремонта оборудования и смены личного состава, который работал в тяжелых условиях в течение пяти дней. Сегодня, 5 декабря, четыре спасателя вновь обследуют дно Исети.

«За время отсутствия водолазов шадринские пожарные, рыбаки и волонтеры из числа местных жителей определили сложные для поиска места: ямы и канавы на дне, отмели. Погружение теперь будет осуществляться „точечно“, то есть именно в тех местах, где максимально велика вероятность нахождения пропавшего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток утонул в селе Верхозино 24 ноября. С двумя друзьями и псом он прогуливался вдоль Исети. Играя с собакой, мальчик бросил палку на лед, животное побежало за ней и провалилось в воду. Хозяин бросился на помощь питомцу: пополз на животе по льду, однако неокрепшая ледяная корка не выдержала его веса. Несмотря на то, что приятели пытались самостоятельно помочь мальчику и сразу позвали взрослых, спасти ни его, ни собаку не удалось.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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