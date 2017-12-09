Lada Vesta попала в рейтинг самых популярных автомобилей в России

09:32 09 декабря 2017 0

Lada Vesta может побороться за лидерство в топе в декабре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Составлен ноябрьский рейтинг самых продаваемых машин в России. Впервые на втором месте оказалась Lada Vesta, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Первую строчку занимает Kia Rio. Автомобилей этой марки продано 8180 штук, сообщает канал 360.

С небольшим отрывом за ней следует Lada Vesta. За последний месяц спрос на нее поднялся на 42% — до 8066 машин. Эта марка вполне может претендовать и на первенство в следующем месяце.

На третьем месте оказалась Lada Granta (7474 проданных автомобиля). В пятерку лучших также вошли Hyundai Creta (5758 штук) и Hyunday Solaris (5299 штук).