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09 декабря 2017
08 декабря 2017
09:32  09 декабря 2017 0

Lada Vesta попала в рейтинг самых популярных автомобилей в России

Форум
Lada Vesta может побороться за лидерство в топе в декабреФото: Владимир Андреев © URA.RU

Составлен ноябрьский рейтинг самых продаваемых машин в России. Впервые на втором месте оказалась Lada Vesta, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Первую строчку занимает Kia Rio. Автомобилей этой марки продано 8180 штук, сообщает канал 360.

С небольшим отрывом за ней следует Lada Vesta. За последний месяц спрос на нее поднялся на 42% — до 8066 машин. Эта марка вполне может претендовать и на первенство в следующем месяце.

На третьем месте оказалась Lada Granta (7474 проданных автомобиля). В пятерку лучших также вошли Hyundai Creta (5758 штук) и Hyunday Solaris (5299 штук).

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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